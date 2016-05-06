香港个股：利丰称一长期客户申请破产保护，涉逾期应收帐1,750万美元

路透香港5月6日 - 环球出口商--利丰有限公司 周五称，公司一位长期客户Aeropostale, Inc.(ARO) 已申请破产保护，该公司迄今欠利丰的逾期应收帐总额为1,750万美元。

声明称，该公司去年2月与ARO签订为期10年的总采购协议，于提交破产保护当日，ARO欠公司的逾期应收帐总额为1,750万美元。ARO于破产保护文件中表示，于进行美国破产法案第11章过程中，及待财务及/或经营业务重组完成前，将如常营运。