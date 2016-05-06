香港个股：利丰称一长期客户申请破产保护，涉逾期应收帐1,750万美元

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透香港5月6日 - 环球出口商--利丰有限公司 周五称，公司一位长期客户Aeropostale, Inc.(ARO) 已申请破产保护，该公司迄今欠利丰的逾期应收帐总额为1,750万美元。
声明称，该公司去年2月与ARO签订为期10年的总采购协议，于提交破产保护当日，ARO欠公司的逾期应收帐总额为1,750万美元。ARO于破产保护文件中表示，于进行美国破产法案第11章过程中，及待财务及/或经营业务重组完成前，将如常营运。
利丰表示，ARO提交破产保护后，公司将继续向ARO提供采购；惟将寻求专业意见以确保公司可以收取未来货运的付款。倘ARO终止营运，公司可能须就持续商业帐项作出拨备。
利丰今天收低4.09%，报4.46港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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