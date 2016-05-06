《中国企业债发行日程表》--5月6日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 广东恒健 20 10 5/9簿记建档 *上限4.30% AAA 5/10-5/12 海通证券 投资控股 (可追加发行至多20亿元) 国泰君安证券/银河证券 ========================================================================================= 青岛海西 10 7 5/11簿记建档 -- AA+ 5/12-5/17 东北证券 城市投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 本钢集团 5 5 择期重发 上限6.25% AAA -- 国泰君安证券 (第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/可至多追加5亿) 中天证券 ========================================================================================= 江苏海州 10.6 7 择期重发 4.00%-6.00% AA -- 招商证券 发展集团(第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 扬中市城建 10 7 择期重发 上限5.20% AA -- 国开证券 投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 金沙县建设 8 7 择期重发 上限7.00% AA- -- 东方花旗证券 投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/毕节市信泰投资公司担保) ========================================================================================= 江苏瀚瑞 8 7 择期重发 上限6.80% AA -- 东北证券 投资控股 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 黔东南州凯宏 14 10 推迟发行 上限6.50% AA -- 中泰证券 资产运营公司养老产业专项债 (第3-6年末分别偿还10%本金/第7-10年末偿还15%本金) 上海证券 ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 盘县城市棚户区 15 7 择期重新簿记建档 -- AA -- 中信建投证券 改造项目收益债 (第3-7年末分别偿还10%-25%本金/贵州省红果经济开发区开发公司为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次