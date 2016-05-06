中国新债：宁波下周五招标发行114.4亿一般和专项地方债，期限三至10年

路透上海5月6日 - 中国宁波市财政局周五公告称，将于下周五(13日)招标发行总额114.4亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债89.7亿元，专项债24.7亿元，均包括三年、五年、七年和10年四个品种。

上述债券为宁波市今年第一批一般和专项债。其中一般债中包括60.7亿元置换债券，专项债中含21.7亿元置换债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对债券评级为AAA。

具体发行规模和招标时间如下：

类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 三年 18.1 5月13日14:00-14:40 5月16日

五年 26.2

七年 19.2

10年 26.2 专项债券 三年 5.3 5月13日15:00-15:40 5月16日

五年 7.6

七年 4.2

10年 7.6

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 而截至目前，今年地方债发行规模已突破2万亿元。(完)

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here (发稿 边竞; 审校 张喜良)