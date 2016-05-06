美国热股：威朗制药成立内部委员会监督药品定价，盘初股价重挫

路透5月6日 - 威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 周四表示已成立一个新委员会，监督该公司药品定价。在美国国会调查之际，威朗制药已承认药品定价工作上犯错。

新委员会一开始将由威朗制药新任董座暨执行长Joseph Papa担任主席。委员会成员由威朗员工团队组成，包括医师、科学家和其他主管。