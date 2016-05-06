美国热股：威朗制药成立内部委员会监督药品定价，盘初股价重挫

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透5月6日 - 威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 周四表示已成立一个新委员会，监督该公司药品定价。在美国国会调查之际，威朗制药已承认药品定价工作上犯错。
新委员会一开始将由威朗制药新任董座暨执行长Joseph Papa担任主席。委员会成员由威朗员工团队组成，包括医师、科学家和其他主管。
威朗制药周五盘初股价重挫4%，报33.11美元。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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