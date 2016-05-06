版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 19:07 BJT

东南亚股市：新加坡股市连10跌，创近14年最长连跌纪录

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   348.64    -0.88   -0.25   +4.75   332.82
    新加坡                     2730.80   -37.01   -1.34   -5.27  2882.73
    马来西亚                  1649.36     4.27   +0.26   -2.55  1692.51
    菲律宾                     6991.87    -7.88   -0.11   +0.57  6952.08
    越南                        606.52     5.01   +0.83   +4.75   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐