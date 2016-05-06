马来西亚期市：棕榈油期货中止连二涨收低，受其他植物油跌势打压

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透吉隆坡5月6日 - 马来西亚棕榈油期货周五微跌，三个交易日来首次下跌，受其他植物油跌势的打压；但行业数据显示棕榈油产量下降，且交易商回补空仓，则令棕榈油期货获得一些支撑。
7月棕榈油合约 收低0.04%，每吨2,628马币(林吉特)。本周累计上涨1.3%。棕榈油期货上周录得3.6%周线跌幅，为10月初以来单周最大跌幅。
成交量达55,038口。高于2015年日均成交量的44,600口。
“接近周末出现了一些空头回补，而且南部棕榈油加工商协会(SPPOMA)的产量数据减少18%。”吉隆坡一交易商是指5月1-5日的SPPOMA数据。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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