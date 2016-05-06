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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 19:23 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货中止连二涨收低，受其他植物油跌势打压

路透吉隆坡5月6日 - 马来西亚棕榈油期货周五微跌，三个交易日来首次下跌，受其他植物油跌势的打压；但行业数据显示棕榈油产量下降，且交易商回补空仓，则令棕榈油期货获得一些支撑。

7月棕榈油合约 收低0.04%，每吨2,628马币(林吉特)。本周累计上涨1.3%。棕榈油期货上周录得3.6%周线跌幅，为10月初以来单周最大跌幅。

成交量达55,038口。高于2015年日均成交量的44,600口。

“接近周末出现了一些空头回补，而且南部棕榈油加工商协会(SPPOMA)的产量数据减少18%。”吉隆坡一交易商是指5月1-5日的SPPOMA数据。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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