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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 19:48 BJT

国际油市：亚洲石脑油及汽油持续深陷低迷跌势

路透新加坡5月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第四个交易日下跌，维持在两个月低位每吨51.13美元，因供应过剩情况未见缓解。

马来西亚Titan买进6月下半月交货至Pasir Gudang的石脑油，贸易商估计C&F价格约较日本报价每吨贴水9-10美元。

“我们可能会见到第三季多数时间石脑油市场持续疲弱，”新加坡一贸易商称。

新加坡成交一笔石脑油现货交易，BP向Totsa出售一批7月上半月交货的船货。

亚洲汽油裂解价差触及两周低点每桶7.35美元，尽管汽油需求旺季逐渐接近。目前裂解价差大约为去年同期的55%。

新加坡成交六笔汽油现货交易，总计300,000桶。

联合石化向托克买进一批92汽油，船期5月21-25日，每桶52美元。

壳牌买进四笔汽油船货。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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