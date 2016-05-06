国际油市：亚洲石脑油及汽油持续深陷低迷跌势

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透新加坡5月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第四个交易日下跌，维持在两个月低位每吨51.13美元，因供应过剩情况未见缓解。
马来西亚Titan买进6月下半月交货至Pasir Gudang的石脑油，贸易商估计C&F价格约较日本报价每吨贴水9-10美元。
“我们可能会见到第三季多数时间石脑油市场持续疲弱，”新加坡一贸易商称。
新加坡成交一笔石脑油现货交易，BP向Totsa出售一批7月上半月交货的船货。
亚洲汽油裂解价差触及两周低点每桶7.35美元，尽管汽油需求旺季逐渐接近。目前裂解价差大约为去年同期的55%。
新加坡成交六笔汽油现货交易，总计300,000桶。
联合石化向托克买进一批92汽油，船期5月21-25日，每桶52美元。
壳牌买进四笔汽油船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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