国际油市：亚洲380cst燃料油现货价差转为贴水，供应忧虑缓解

路透新加坡5月6日 - 亚洲380cst燃料油现货价差经过两日升水后，周五转为贴水，贸易商称因对供应的忧虑缓解。

380-cst和180-cst价差周五扩大，进一步显示市场有充足供应。

周四公布的官方数据显示，5月4日止当周，新加坡陆上燃料油库存升至七周高位2,786万桶。

“市场上有充足的燃料油。”一名新加坡贸易商说。

380cst燃料油价差周五跌至较新加坡报价贴水0.21美元，周四为升水0.46美元。

普氏窗口报告六笔380-cst高含硫燃料油现货交易。行业消息来源称，摩科瑞、嘉能可和中国航油(新加坡)各买进两笔。

据汤森路透Oil Research and Forecasts的估计，6月从西方抵达东亚的燃料油料连续第二个月偏少，持稳5月的410-420万吨，远低于12个月平均水准487万吨。

这主要是因为继3月和4月连续两个月每月有多达500万吨以上西方供应流入后，西方至东方的套利窗口关闭。(完)

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