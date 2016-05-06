国际油市：亚洲航煤及柴油现货价差转为贴水，受供应增加预期打压

路透新加坡5月6日 - 亚洲中质馏分油现货价差失守本周初的升水，周五转为贴水。

行业消息人士称，由于亚洲炼厂的停机维修高峰已过，市场预期供应将增加，中质馏分油价格因而承压。

航煤现货价差下跌最多，由周二的每桶升水0.13美元下跌0.39美元，周五成为每桶贴水0.26美元。指标500ppm柴油现货价差亦下跌0.17美元，本周初时为每桶较新加坡升水0.15美元，周五转为贴水0.02美元。

5月-6月航煤价差亦扩大正价差结构，由本周初的每桶0.25美元，扩大至周五的0.44美元。5月-6月500ppm柴油正价差则缩窄0.01美元，周五时为负0.04美元。

近月航煤及柴油裂解价差本周皆下跌，航煤裂解价差较周二收盘下跌0.24美元，成为每桶10.29美元，500ppm柴油裂解价差下跌0.04美元，至每桶9.59美元。

新加坡现货成交一笔。BP向永顺油品买进一批100,000桶航煤船货，船期5月24-28日，每桶较新加坡报价贴水0.30美元。(完)

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