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亚洲 | 2016年 5月 7日 星期六 02:32 BJT

纽约期市：纽约可可从2016年高位连续第五日回落，咖啡期货跳涨

路透纽约/伦敦5月6日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五延续从2016年高位回落的势态，纽约可可市场连跌第五日，因英镑兑美元下跌和投机者卖出疲弱的仓位。

阿拉比卡咖啡期货受后续动能带动升穿100日移动均线，今日录得3月中来最大单日涨幅。罗布斯塔咖啡期货也攀升。

原糖在尾盘由升转跌，延续周四大跌的势态。

7月纽约可可期货 收跌84美元，或2.7%，报每吨$3,074美元。本周下挫4.9%，为四个月来最大周度跌幅。

7月伦敦可可期货 收跌48英镑，或2.1%，报每吨2,239英镑。

7月阿拉比卡咖啡期货 上扬3美分，或2.5%，收报每磅1.245美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收涨32美元，或2%，报每吨1,649美元。

ICE-7月原糖期货 跌0.1美分，或0.6%，收报每磅15.74美分，本周表现为四周内最差。

8月白糖期货 收跌2.80美元，或0.6%，报每吨458.40美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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