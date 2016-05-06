芝加哥期市：CBOT小麦期货微幅上涨，因回补空头

路透芝加哥5月6日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五微幅上涨，交易商表示，因一轮周末的回补空头。

本周，交投最活跃的CBOT-7月软红冬麦合约下跌5.1%，这是11月中来最大单周跌幅。