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市场报道 | 2016年 5月 7日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货微幅上涨，因回补空头

路透芝加哥5月6日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五微幅上涨，交易商表示，因一轮周末的回补空头。

本周，交投最活跃的CBOT-7月软红冬麦合约下跌5.1%，这是11月中来最大单周跌幅。

供应充足和美国小麦出口需求疲弱，限制周五小麦价格涨幅。

小麦合约阻力位为周四的日内高位。

CBOT-7月小麦期货 上涨1/2美分，结算价报4.63-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为78,544口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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