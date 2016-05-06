芝加哥期市：CBOT大豆期货劲升2.6%，连升第四周

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透芝加哥5月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五劲升2.6%，交易商表示，对阿根廷大豆收成质量的担忧支撑CBOT大豆市场。
大豆收在日内高位，但仍低于周四的日内高位。
阿根廷强降雨严重损毁当地种植的大豆。交易商表示，尽管阿根廷农户未来几周扩大国内大豆收割，但对美国大豆海外需求持续强劲的希望仍然很高。
交易商表示，在大豆价格周四急跌后，一些低吸买家进场。
豆粕和豆油市场周五也大涨。
本周，CBOT大豆 上升0.9%，为四连涨，且在过去十周中第九周上升。CBOT豆粕 本周上涨2.2%，为五连涨。豆油 本周升0.2%。
7月大豆 劲升22-1/2美分，报每蒲式耳10.34-3/4元。
7月豆粕合约 收升6美元，报每短吨342.8美元。7月豆油合约 收升0.8美分，报33.06美分。
今日CBOT大豆预估成交量为219,261口，豆粕为86,838口，豆油为95,207口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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