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市场报道 | 2016年 5月 7日 星期六 05:10 BJT

加拿大股市：受金矿股和能源股提振收高，本周周线下跌

路透多伦多5月6日 - 加拿大主要股指周五上涨，因美国数据令美联储加息预期推迟后，金矿股上涨，且油价上涨也带动能源股走坚。

多伦多证交所S&P/TSX指数 收高69.46点，或0.51%，报13,701.47点。10大类股中有七种收涨。

不过，该指数本周下挫1.8%，在上周五触及六个月高位13,972.62点。

对指数影响最大的包括Barrick Gold Corp 劲升3.6%，Goldcorp Inc 攀升2.8%。

现货金 上涨0.8%，此前弱于预期的美国就业数据令美联储推迟加息的预期增强。

能源股上涨0.9%，因油价走坚。(完) 　　

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