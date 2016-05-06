加拿大股市：受金矿股和能源股提振收高，本周周线下跌

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透多伦多5月6日 - 加拿大主要股指周五上涨，因美国数据令美联储加息预期推迟后，金矿股上涨，且油价上涨也带动能源股走坚。
多伦多证交所S&P/TSX指数 收高69.46点，或0.51%，报13,701.47点。10大类股中有七种收涨。
不过，该指数本周下挫1.8%，在上周五触及六个月高位13,972.62点。
对指数影响最大的包括Barrick Gold Corp 劲升3.6%，Goldcorp Inc 攀升2.8%。
现货金 上涨0.8%，此前弱于预期的美国就业数据令美联储推迟加息的预期增强。
能源股上涨0.9%，因油价走坚。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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