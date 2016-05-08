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亚洲 | 2016年 5月 8日 星期日 09:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          79.20    +0.37    +0.47   2369980
    京东                25.20    +0.35    +1.41  15385510
    新浪              51.26    +0.04    +0.08    685176
    搜狐              42.82    -0.21    -0.49    235653
    网易             140.31    -0.17    -0.12    974186
    百度             173.94    -1.28    -0.73   3112645
    
    台湾
    台湾积体电路       23.41    -0.09    -0.38   1471418
    联电                1.78    -0.02    -1.11    198377
    日月光              4.66    +0.01    +0.22    200523
    硅品精密           6.82    +0.15    +2.25    492170
    和信超媒体         2.52    +0.01    +0.56     12847
    友达                2.60    -0.01    -0.38     79148
    中华电信           34.07    +0.01    +0.03     58260
    台湾国际航电      40.84    -0.22    -0.54    793978
    
    香港
    中国移动           55.62    -0.84    -1.49    179400
    中国联通           11.32    -0.24    -2.08    116624
    中国电信           47.78    -0.20    -0.42     19750
    中芯国际            3.98    -0.01    -0.25     13480
    电讯盈科         6.55    +0.02    +0.31       643
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽  审校 郑茵)

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