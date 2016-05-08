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亚洲 | 2016年 5月 8日 星期日 12:06 BJT

全球汇市：投机客美元净空仓连增三周，至2013年2月来最高--CFTC/路透

路透5月6日 - 根据路透计算和美国商品期
货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机
客美元空头仓位连续第三周提高，触及2013年2
月5日以来最高，归因于市场预期美国联邦储备
理事会(美联储，FED)今年将推迟加息。
    
    5月3日止当周，美元净空仓总值从前一周的
41.9亿美元升至64.6亿美元。在这三周持有美元
净空仓之前，投机客自2014年5月以来一直做多
美元。
    
    美元指数 周二触及2015年1月以来低
点后，本周尾段反弹。美元指数本周涨近1%，上
周创2月初以来最大单周跌幅。2016年迄今，美
元已跌近5%。
    
    美元疲态的主要原因在于，对美联储今年不
会收紧政策的预期降温。
    
    美联储周上周政策会议维持利率不变，但保
留了6月升息的可能性，不过也暗示在美国经济
明显放缓的情况下，联储并不急于收紧货币政策
。 

    此次会议之后公布的美国数据喜忧参半，其
中通胀指标迟滞。美联储联邦基金利率期货显示
，投资者认为美国6月升息的几率还不到10%，今
年不升息的几率为50%。
    
    随着美元净空仓提高，投机客欧元净空仓本
周降至2014年5月以来最低水准。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International
 Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日
圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要
货 币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
                   5月3日当   前一周
                   周         
                              
 多头仓位             85,627    97,470
 空头仓位             24,106    30,972
 净仓位               61,521    66,498
    
    欧元(125,000欧元为1口)
                   5月3日当周  前一周
                               
                               
 多头仓位             113,034     99,072
 空头仓位             136,653    138,739
 净仓位               -23,619    -39,667
    
    英镑(62,500英镑为1口)
                   5月3日当周  前一周
                               
                               
 多头仓位              46,105     40,431
 空头仓位              86,513     89,100
 净仓位               -40,408    -48,669
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)      
                   5月3日当周  前一周
                               
                               
 多头仓位              21,297     23,990
 空头仓位              14,468     14,725
 净仓位                 6,829      9,265
        
    加元(100,000加元为1口)
                   5月3日当周  前一周
                               
                               
 多头仓位              39,840     37,104
 空头仓位              20,897     25,105
 净仓位                18,943     11,999
    
    澳元(100,000澳元为1口)
                   5月3日当周  前一周
                               
                               
 多头仓位              99,024    109,932
 空头仓位              46,629     50,392
 净仓位                52,395     59,540
   
     新西兰元(100,000新西兰元为1口)
                     5月3日当周  前一周
                                 
                                 
 多头仓位                25,306     24,459
 空头仓位                16,106     17,075
 净仓位                   9,200      7,384
    (完)
  
 (编译 李爽  审校 郑茵)

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