CFTC报告：CBOT大豆期货5月3日持仓报告(表)

标题新闻：非洲首富Aliko Dangote与中国重汽合资1亿美元在尼日利亚设立卡车工厂
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年5月3日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告， 每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(794,400口) 281,445 87,921 131,815 328,105 467,683 741,365 687,419 53,035 106,981 较4月26日变动(未平仓合约：减少13,002口) 11,276 -1,168 -7,167 -14,943 -2,484 -10,834 -10,819 -2,168 -2,183 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 35.4 11.1 16.6 41.3 58.9 93.3 86.5 6.7 13.5 各类交易商数量(总计为672家) 220 155 187 151 234 479 502 (完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5