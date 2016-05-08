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货币新闻 | 2016年 5月 8日 星期日 12:28 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货5月3日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年5月3日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(794,400口)
    281,445   87,921  131,815  328,105  467,683  741,365  687,419   53,035 106,981
    
    较4月26日变动(未平仓合约：减少13,002口)
    
     11,276   -1,168   -7,167  -14,943   -2,484  -10,834  -10,819   -2,168  -2,183
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       35.4     11.1     16.6     41.3     58.9     93.3     86.5      6.7    13.5
    
    各类交易商数量(总计为672家)
        220      155      187      151      234      479      502
    (完)                   

  
 (编译 李爽  审校 郑茵)

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