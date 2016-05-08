金砖国家：5月6日股汇市收盘纵览

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
路透5月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月6日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.51%，报805.34点。
中国股市：沪综指放量收挫2.8%至一个半月新低，资源类股领跌大盘
中国汇市：人民币小幅收升，美国非农数据公布前夕成交缩量
香港股市：恒指收挫1.7%，创2月中以来最大单周跌幅
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巴西股市：盘中下跌，追随全球股市走势，因美国非农就业报告逊于预期，降低了对美国今年加息的预期。但市场并无明显趋势，尾盘反而逆转跌势略为收高。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.09%，报51,717.826点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.5025/30，上日收报3.5393/98。
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南非股市：收低，之前美国就业数据不及预期，加剧对美国经济成长速度的担忧，这削弱了对全球投资者风险偏好。指标Top-40指数 收盘下跌1.14%，报45,101.87点；大盘综合指数 收盘下跌0.99%，报51,417.38点。
南非汇市：兰特兑美元触及四周低位，尾盘转跌为升
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印度股市：BSE股指连续第二周下跌，在美国4月非农就业报告公布前，投资者态度愈发谨慎。BSE指数 收盘下跌0.13%，报25,228.5点，当周下跌1.5%；NSE指数 收盘下跌2.05点，报7,733.45点，当周下跌1.4%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.545/66.555，持平于上日收盘价66.545/66.555。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.49%，报912.02点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.06%，报479.79点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.08%，报65.945；卢布兑欧元 贬值0.17%，报75.242。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *上限6.30% AA- 1/20-1