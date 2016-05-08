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亚洲 | 2016年 5月 8日 星期日 13:29 BJT

金砖国家：5月6日股汇市收盘纵览

路透5月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月6日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.51%，报805.34点。

中国股市：沪综指放量收挫2.8%至一个半月新低，资源类股领跌大盘

中国汇市：人民币小幅收升，美国非农数据公布前夕成交缩量

香港股市：恒指收挫1.7%，创2月中以来最大单周跌幅

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巴西股市：盘中下跌，追随全球股市走势，因美国非农就业报告逊于预期，降低了对美国今年加息的预期。但市场并无明显趋势，尾盘反而逆转跌势略为收高。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.09%，报51,717.826点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.5025/30，上日收报3.5393/98。

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南非股市：收低，之前美国就业数据不及预期，加剧对美国经济成长速度的担忧，这削弱了对全球投资者风险偏好。指标Top-40指数 收盘下跌1.14%，报45,101.87点；大盘综合指数 收盘下跌0.99%，报51,417.38点。

南非汇市：兰特兑美元触及四周低位，尾盘转跌为升

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印度股市：BSE股指连续第二周下跌，在美国4月非农就业报告公布前，投资者态度愈发谨慎。BSE指数 收盘下跌0.13%，报25,228.5点，当周下跌1.5%；NSE指数 收盘下跌2.05点，报7,733.45点，当周下跌1.4%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.545/66.555，持平于上日收盘价66.545/66.555。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.49%，报912.02点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.06%，报479.79点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.08%，报65.945；卢布兑欧元 贬值0.17%，报75.242。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)

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