《中国2016年4月宏观数据路透调查中值一览表》--5月8日

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
路透北京5月8日 - 以下为中国2016年4月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 2016年4月各指标数据 2016年 2015年 （除注明外，均为同比%） 4月实际数 4月预估中 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.3 2.3 1.8 1.6 1.5 1.3 1.6 2.0 1.6 1.4 1.2 1.5 工业生产者出厂价格指数(P -3.8 -4.3 -4.9 -5.3 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5.4 -4.8 -4.6 -4.6 PI) 社会消费品零售总额 10.5 10.5 10.2 ~ 11.1 11.2 11.0 10.9 10.8 10.5 10.6 10.1 10 规模以上工业增加值 6.5 6.8 5.4 ~ 5.9 6.2 5.6 5.7 6.1 6.0 6.8 6.1 5.9 固定资产投资(不含农户) 10.9 10.7 10.2 ~ 10 10.2 10.2 10.3 10.9 11.2 11.4 11.4 12 贸易差额（亿美元） 455.62 400 298.57 325.92 632.87 600.93 541 616.4 603.4 602.36 430.25 465.36 594.88 341.34 出口（美元计） -1.8 -0.1 11.5 -25.4 -11.2 -1.4 -6.8 -6.9 -3.7 -5.5 -8.3 2.8 -2.5 -6.4 进口（美元计） -10.9 -5.0 -7.6 -13.8 -18.8 -7.6 -8.7 -18.8 -20.4 -13.8 -8.1 -6.1 -17.6 -16.2 广义货币供应量M2 13.5 13.4 13.3 14.0 13.3 13.7 13.5 13.1 13.3 13.3 11.8 10.8 10.1 月度新增人民币贷款（亿元 9,000 13,700 7,266 25,100 5,978 7,089 5,136 10,500 8,096 14,800 12,791 9,008 7,079 ） 人民币贷款余额同比增长 14.8 14.7 14.7 15.3 14.3 14.9 15.4 15.4 15.4 15.5 13.4 14.0 14.1 注: 1.~表示数据未公布。 2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。 3.*表示1-2月数据合并发布。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *上限6.30% AA- 1/20-1