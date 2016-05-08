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亚洲 | 2016年 5月 8日 星期日 13:00 BJT

《中国2016年4月宏观数据路透调查中值一览表》--5月8日

路透北京5月8日 - 以下为中国2016年4月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。   
 2016年4月各指标数据       2016年                                             2015年                                                                 
 （除注明外，均为同比%）   4月实际数    4月预估中     3月      2月      1月     12月   11月    10月     9月      8月     7月      6月     5月     4月
                                               值                                                                                              
 居民消费价格指数(CPI)                        2.4     2.3      2.3      1.8      1.6    1.5     1.3     1.6      2.0     1.6      1.4     1.2     1.5
 工业生产者出厂价格指数(P                    -3.8    -4.3     -4.9     -5.3     -5.9   -5.9    -5.9    -5.9     -5.9    -5.4     -4.8    -4.6    -4.6
 PI)                                                                                                                                           
 社会消费品零售总额                          10.5    10.5     10.2        ~     11.1   11.2    11.0    10.9     10.8    10.5     10.6    10.1      10
 规模以上工业增加值                           6.5     6.8      5.4        ~      5.9    6.2     5.6     5.7      6.1     6.0      6.8     6.1     5.9
 固定资产投资(不含农户)                      10.9    10.7     10.2        ~       10   10.2    10.2    10.3     10.9    11.2     11.4    11.4      12
 贸易差额（亿美元）        455.62             400  298.57   325.92   632.87   600.93    541   616.4   603.4   602.36  430.25   465.36  594.88  341.34
 出口（美元计）            -1.8              -0.1    11.5    -25.4    -11.2     -1.4   -6.8    -6.9    -3.7     -5.5    -8.3      2.8    -2.5    -6.4
 进口（美元计）            -10.9             -5.0    -7.6    -13.8    -18.8     -7.6   -8.7   -18.8   -20.4    -13.8    -8.1     -6.1   -17.6   -16.2
 广义货币供应量M2                            13.5    13.4     13.3     14.0     13.3   13.7    13.5    13.1     13.3    13.3     11.8    10.8    10.1
 月度新增人民币贷款（亿元                   9,000  13,700    7,266   25,100    5,978  7,089   5,136  10,500    8,096  14,800   12,791   9,008   7,079
 ）                                                                                                                                            
 人民币贷款余额同比增长                      14.8    14.7     14.7     15.3     14.3   14.9    15.4    15.4     15.4    15.5     13.4    14.0    14.1
                                                                                                                                               
     注: 1.~表示数据未公布。
         2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。
         3.*表示1-2月数据合并发布。（完）

 (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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