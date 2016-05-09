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市场报道 | 2016年 5月 9日 星期一 08:14 BJT

****欧洲经济指标预测--5月9日-5月16日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

5月9日当周

5月9日(一)

0600 德国工业订单(较前月) 3月 +0.7% -1.2%

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.3%

(较上年同期) -0.6% -0.9%

0730 英国Halifax房屋价格(较前月) 4月 -0.4% +2.6%

(较上年同期) 截至4月的三个月 +9.6% +10.1%

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 6.1 5.7

2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 4月 -- -0.7%

5月10日(二)

0545 瑞士未经季节调整失业率 4月 -- 3.6%

经季节调整失业率 -- 3.5%

0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.3% -0.5%

0600 德国经季节调整后出口(较前月) 3月 持平 +1.3%

经季节调整后进口(较前月) -0.3% +0.4%

经季节调整后贸易收支(亿欧元) 顺差204 顺差198

0645 法国预算收支(亿欧元) 截至3月底 -- 赤字255.8

0645 法国工业生产(较前月) 3月 +0.5% -1.0%

0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 3月 -- -0.6%

经工作日调整(较上年同期) -- +1.2%

0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 3月 逆差35 逆差33.57

全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差112 逆差119.6

5月11日(三)

0830 英国工业生产(较前月) 3月 +0.4% -0.3%

(较上年同期) -0.5% -0.5%

制造业产出(较前月) +0.3% -1.1%

(较上年同期) -1.9% -1.8%

2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 4月 正50 正42

5月12日(四)

0530 法国消费者物价调合指数(HICP)(较前月) 4月终值 +0.1% +0.8%

(较上年同期) -0.1% -0.1%

0600 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 4月 -- +0.3%

(较上年同期) -- -2.6%

0900 欧元区工业生产(较前月) 3月 持平 -0.8%

(较上年同期) +1.1% +0.8%

1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 38.30

1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 33.90

1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 54.40

1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 50.00

1100 英国央行利率决定 5月 0.50% 0.50%

量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750

货币政策委员会(MPC)投票结果 5月 -- 0-9-0

(升息-不变-降息)

5月13日(五)

0600 德国经季节调整GDP(较前季) 第一季初值 +0.6% +0.3%

未经季节调整(较上年同期) +1.5% +2.1%

0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 -0.5% -0.5%

(较上年同期) -0.3% -0.3%

消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.4% -0.4%

(较上年同期) -0.1% -0.1%

0645 法国非农就业岗位(较前季) 第一季 -- +0.2%

0800 意大利GDP初值(较前季) 第一季 +0.3% +0.1%

(较上年同期) -- +1.0%

0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 -2.0% -0.3%

(较上年同期) -- +0.3%

0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 +0.6% +0.3%

(较上年同期) +1.6% +1.6%

0900 意大利CPI(较前月) 4月终值 -- 持平

(较上年同期) -- -0.4%

HICP(较前月) -- +0.3%

(较上年同期) -- -0.3%

5月16日当周

5月16日(一)

暂无重要经济指标公布(完)

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