欧洲经济指标预测--5月9日-5月16日****

投行观点：IHS Markit目标价从40美元上调至44，评级为买入--德意志银行
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
5月9日当周
5月9日(一)
0600 德国工业订单(较前月) 3月 +0.7% -1.2%
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) -0.6% -0.9%
0730 英国Halifax房屋价格(较前月) 4月 -0.4% +2.6%
(较上年同期) 截至4月的三个月 +9.6% +10.1%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 6.1 5.7
2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 4月 -- -0.7%
5月10日(二)
0545 瑞士未经季节调整失业率 4月 -- 3.6%
经季节调整失业率 -- 3.5%
0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.3% -0.5%
0600 德国经季节调整后出口(较前月) 3月 持平 +1.3%
经季节调整后进口(较前月) -0.3% +0.4%
经季节调整后贸易收支(亿欧元) 顺差204 顺差198
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至3月底 -- 赤字255.8
0645 法国工业生产(较前月) 3月 +0.5% -1.0%
0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 3月 -- -0.6%
经工作日调整(较上年同期) -- +1.2%
0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 3月 逆差35 逆差33.57
全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差112 逆差119.6
5月11日(三)
0830 英国工业生产(较前月) 3月 +0.4% -0.3%
(较上年同期) -0.5% -0.5%
制造业产出(较前月) +0.3% -1.1%
(较上年同期) -1.9% -1.8%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 4月 正50 正42
5月12日(四)
0530 法国消费者物价调合指数(HICP)(较前月) 4月终值 +0.1% +0.8%
(较上年同期) -0.1% -0.1%
0600 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 4月 -- +0.3%
(较上年同期) -- -2.6%
0900 欧元区工业生产(较前月) 3月 持平 -0.8%
(较上年同期) +1.1% +0.8%
1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 38.30
1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 33.90
1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 54.40
1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 50.00
1100 英国央行利率决定 5月 0.50% 0.50%
量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750
货币政策委员会(MPC)投票结果 5月 -- 0-9-0
(升息-不变-降息)
5月13日(五)
0600 德国经季节调整GDP(较前季) 第一季初值 +0.6% +0.3%
未经季节调整(较上年同期) +1.5% +2.1%
0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 -0.5% -0.5%
(较上年同期) -0.3% -0.3%
消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.4% -0.4%
(较上年同期) -0.1% -0.1%
0645 法国非农就业岗位(较前季) 第一季 -- +0.2%
0800 意大利GDP初值(较前季) 第一季 +0.3% +0.1%
(较上年同期) -- +1.0%
0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 -2.0% -0.3%
(较上年同期) -- +0.3%
0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 +0.6% +0.3%
(较上年同期) +1.6% +1.6%
0900 意大利CPI(较前月) 4月终值 -- 持平
(较上年同期) -- -0.4%
HICP(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) -- -0.3%
5月16日当周
5月16日(一)
暂无重要经济指标公布(完)
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以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5