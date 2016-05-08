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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 07:04 BJT

《日本重要政经日程》--5月9日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0000 - 3月加班工资

0500 - 4月消费者信心指数

2350 - 日本央行公布3月政策会议记录(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美股业绩公布日程

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 李爽)

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