《全球汇市》美元本周平静开局，澳元未受中国贸易数据影响

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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上周五澳洲央行调降通胀预估后，促使市场预期今年再次降息的可能性为100%，之后澳元遭遇沉重抛压。 澳元上周跌逾3%，为今年单周跌幅第二大，并触及两个月低点0.7338.澳元兑美元最新报0.7375。 加元也承压，兑美元 降至三周低点1.2960加元，之后回升至1.2928加元。 加拿大近年来破坏力最大的这场野火，周一首先影响到加元。 油价涨逾2%，因加拿大野火导致该国关闭一半油砂产能，持续影响供应。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1383 1.1402 -0.17 +4.82 1.0860 美元/日圆 107.36 107.10 +0.24 -10.76 120.30 欧元/日圆 122.24 122.15 +0.07 -6.31 130.47 美元/瑞郎 0.9725 0.9720 +0.05 -2.92 1.0018 英镑/美元 1.4428 1.4428 +0.00 -2.10 1.4738 美元/加元 1.2927 1.2907 +0.15 -6.59 1.3839 美元/离岸人民币 6.5146 6.5140 +0.01 -0.81 6.5680 澳元/美元 0.7370 0.7364 +0.08 +1.31 0.7275 新西兰元/美元 0.6839 0.6836 +0.04 +0.21 0.6825 澳元/日圆 79.150 78.860 +0.37 -9.67 87.620 新西兰元/日圆 73.200 73.140 +0.08 -10.71 81.980 英镑/日圆 154.93 154.44 +0.32 -12.58 177.22 澳元/新西兰元 1.0775 1.0763 +0.11 +1.04 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王丽鑫/张涛/徐文焰/李爽 审校 戴素萍/王兴亚/龚芳/李春喜)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5