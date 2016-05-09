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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 08:06 BJT

《全球汇市》美元本周平静开局，澳元未受中国贸易数据影响

上周五澳洲央行调降通胀预估后，促使市场预期今年再次降息的可能性为100%，之后澳元遭遇沉重抛压。
    
    澳元上周跌逾3%，为今年单周跌幅第二大，并触及两个月低点0.7338.澳元兑美元最新报0.7375。
    
    加元也承压，兑美元 降至三周低点1.2960加元，之后回升至1.2928加元。
    
    加拿大近年来破坏力最大的这场野火，周一首先影响到加元。 
    
    油价涨逾2%，因加拿大野火导致该国关闭一半油砂产能，持续影响供应。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1383  1.1402  -0.17  +4.82  1.0860
    美元/日圆            107.36  107.10  +0.24 -10.76  120.30
    欧元/日圆         122.24  122.15  +0.07  -6.31  130.47
    美元/瑞郎            0.9725  0.9720  +0.05  -2.92  1.0018
    英镑/美元            1.4428  1.4428  +0.00  -2.10  1.4738
    美元/加元            1.2927  1.2907  +0.15  -6.59  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5146  6.5140  +0.01  -0.81  6.5680
    澳元/美元            0.7370  0.7364  +0.08  +1.31  0.7275
    新西兰元/美元        0.6839  0.6836  +0.04  +0.21  0.6825
    澳元/日圆         79.150  78.860  +0.37  -9.67  87.620
    新西兰元/日圆     73.200  73.140  +0.08 -10.71  81.980
    英镑/日圆         154.93  154.44  +0.32 -12.58  177.22
    澳元/新西兰元     1.0775  1.0763  +0.11  +1.04  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王丽鑫/张涛/徐文焰/李爽  审校 戴素萍/王兴亚/龚芳/李春喜)

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