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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 07:56 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月9日

* 头版头条:

--中国海关总署数据显示，4月出口1.13万亿元人民币，增长4.1%；进口8,275亿元，下降5.7%；贸易顺差2,980亿元，扩大45.8%。业内人士表示，全年外贸形势仍然复杂严峻、不容乐观；但4月中国外贸出口先导指数出现回升，表明二季度出口压力有望缓解。

* 其他:

--中国企业研究院首席研究员李锦表示，释放市场活力是此番盐业改革的重要目标，未来盐业将重新洗牌，全国共计99家盐业定点生产企业未来将可能重组合并为30-50家大型企业集团。随着盐业体制改革破题，石油天然气领域改革将进一步加快。

--证监会发审委会议于5月6日召开，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（首发）获通过。这意味着第一批排队上市的五家农商行已悉数过会，A股市场银行系阵营有望扩围。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吕雯瑾；审校 林高丽)

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