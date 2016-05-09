澳股业绩：澳洲联邦银行第三财季现金获利23亿澳元，坏账则跃升

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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路透悉尼5月9日 - 澳洲第二大银行--澳洲联邦银行(CBA)公布第三季度实现现金获利23亿澳元(17亿美元)，料将录得年度最大增幅；但在矿业下滑的情况下，坏账支出跃增。
这家澳洲最大抵押贷款机构周一公布，第三季贷款减值支出4.27亿澳元，相当于总贷款额的25个基点。该行未提供上年同期比较数据和进一步详细信息。
去年12月这个比例为17个基点。当季问题和减值资产总额增至63亿澳元，去年12月为59亿澳元。
上周澳洲其他三大银行公布了悲观的上半年获利。过去五年，澳洲四大行年度获利翻番，但今年这四家银行的上半年现金获利总额下降3%，结束了连续六年获利连创纪录的历史。
澳洲联邦银行的财年在6月结束。该行2月份公布，在上半年营收下滑之际，其坏账出现逾六年来最大幅度的上升。
根据咨询公司毕马威的分析报告，今年上半年澳洲四大行坏账呆账支出总额激增8.34亿澳元至25亿澳元，升幅近50%。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5