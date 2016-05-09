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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 08:34 BJT

澳股业绩：澳洲联邦银行第三财季现金获利23亿澳元，坏账则跃升

路透悉尼5月9日 - 澳洲第二大银行--澳洲联邦银行(CBA)公布第三季度实现现金获利23亿澳元(17亿美元)，料将录得年度最大增幅；但在矿业下滑的情况下，坏账支出跃增。

这家澳洲最大抵押贷款机构周一公布，第三季贷款减值支出4.27亿澳元，相当于总贷款额的25个基点。该行未提供上年同期比较数据和进一步详细信息。

去年12月这个比例为17个基点。当季问题和减值资产总额增至63亿澳元，去年12月为59亿澳元。

上周澳洲其他三大银行公布了悲观的上半年获利。过去五年，澳洲四大行年度获利翻番，但今年这四家银行的上半年现金获利总额下降3%，结束了连续六年获利连创纪录的历史。

澳洲联邦银行的财年在6月结束。该行2月份公布，在上半年营收下滑之际，其坏账出现逾六年来最大幅度的上升。

根据咨询公司毕马威的分析报告，今年上半年澳洲四大行坏账呆账支出总额激增8.34亿澳元至25亿澳元，升幅近50%。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)

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