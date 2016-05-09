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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 11:51 BJT

重发-国际油市：油价大涨约2%，加拿大野火仍威胁供应且市场关注沙特动向

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路透纽约5月8日 - 油价周一在亚洲市场早盘上涨约2%，因加拿大供应周末仍因野火灾情而受到干扰。加拿大半数油砂产能已被迫关闭。

分析师还在消化沙特周末任命新能源部长接替欧那密的消息。获任命的Khalid al-Falih是改革与低油价的拥护者。

Falih周日表示，沙特致力于满足需求，将维持稳定的石油政策。

2317 GMT时，美国原油期货 上涨1.05美元，或2.3%，报每桶45.71美元。新加坡盘中高点为45.94美元。

布兰特原油期货 上涨0.85美元，或1.9%，报每桶46.22美元，此前触及高点46.48美元。

“我认为野火的影响将会很大，因为加拿大日均对美国出口大约350万桶原油，”Frost & Sullivan公司石油和天然气业务开发主管Carl Larry表示。

“我还不能肯定油价是否能回升到每桶80美元，但50美元以上看起来有可能，”他说。

加拿大官员周日对掌控阿尔伯塔省野火灾情，首度展现些许乐观态度，因气温下降加上少量雨势，令火势不再如当初担忧般延烧，且风势将火苗带离盛产油砂的城市麦克默里堡(Fort McMurray) 。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/李春喜 审校 张涛/李婷仪)

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