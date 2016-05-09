重发-国际油市：油价大涨约2%，加拿大野火仍威胁供应且市场关注沙特动向

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
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路透纽约5月8日 - 油价周一在亚洲市场早盘上涨约2%，因加拿大供应周末仍因野火灾情而受到干扰。加拿大半数油砂产能已被迫关闭。
分析师还在消化沙特周末任命新能源部长接替欧那密的消息。获任命的Khalid al-Falih是改革与低油价的拥护者。
Falih周日表示，沙特致力于满足需求，将维持稳定的石油政策。
2317 GMT时，美国原油期货 上涨1.05美元，或2.3%，报每桶45.71美元。新加坡盘中高点为45.94美元。
布兰特原油期货 上涨0.85美元，或1.9%，报每桶46.22美元，此前触及高点46.48美元。
“我认为野火的影响将会很大，因为加拿大日均对美国出口大约350万桶原油，”Frost & Sullivan公司石油和天然气业务开发主管Carl Larry表示。
“我还不能肯定油价是否能回升到每桶80美元，但50美元以上看起来有可能，”他说。
加拿大官员周日对掌控阿尔伯塔省野火灾情，首度展现些许乐观态度，因气温下降加上少量雨势，令火势不再如当初担忧般延烧，且风势将火苗带离盛产油砂的城市麦克默里堡(Fort McMurray) 。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/李春喜 审校 张涛/李婷仪)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人