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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 08:19 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月9日

**人民日报**

--权威人士表示，今年开局的中国经济形势平稳。经济运行的总体态势符合预期，有些亮点还好于预期。但是，经济运行的固有矛盾没缓解，一些新问题也超出预期。综合判断，经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。

**上海证券报**

--乐视网 发布资产收购方案，拟以发行股份及支付现金相结合方式购买乐视影业100%股权，整体作价98亿元人民币。

**证券时报**

--中国证券业协会近日公布“先申购后缴款”首发新政后的首批网下投资者黑名单，中邮基金、富安达、华能贵诚信托、国华人寿等一批投资机构旗下的配售对象在列。这些配售对象将面临至少6个月的新股网下禁止申购的惩罚。

--凯撒旅游 公告，终止收购北京首都航空有限公司，同时推出拟募资80亿元的非公开发行股票预案，用于营销、出境安全、邮轮等多项出境服务及旅游要素。

**东方早报**

--记者获悉，跨境电商进口新政可能迎来4月8日启动实施后的第三次调整。消息人士称，政策或将设置缓冲期，以避免对行业造成太大冲击。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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