《中国报摘》--其他报纸重要消息5月9日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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**人民日报**
--权威人士表示，今年开局的中国经济形势平稳。经济运行的总体态势符合预期，有些亮点还好于预期。但是，经济运行的固有矛盾没缓解，一些新问题也超出预期。综合判断，经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。
**上海证券报**
--乐视网 发布资产收购方案，拟以发行股份及支付现金相结合方式购买乐视影业100%股权，整体作价98亿元人民币。
**证券时报**
--中国证券业协会近日公布“先申购后缴款”首发新政后的首批网下投资者黑名单，中邮基金、富安达、华能贵诚信托、国华人寿等一批投资机构旗下的配售对象在列。这些配售对象将面临至少6个月的新股网下禁止申购的惩罚。
--凯撒旅游 公告，终止收购北京首都航空有限公司，同时推出拟募资80亿元的非公开发行股票预案，用于营销、出境安全、邮轮等多项出境服务及旅游要素。
**东方早报**
--记者获悉，跨境电商进口新政可能迎来4月8日启动实施后的第三次调整。消息人士称，政策或将设置缓冲期，以避免对行业造成太大冲击。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5