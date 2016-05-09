《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月9日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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*工商时报：
--大陆五一黄金周销售表现不错，电视面板价格5月份延续3月、4月以来稳健的需求，表现持稳，32寸等小尺寸电视面板价格还小幅调涨；此外，55寸等大尺寸电视面板也因为需求增加，价格也止跌。随着面板价格回稳，面板出货反弹，面板厂第2季亏损可望大大缩小。
--新一波4G(第四代移动通信技术)竞标即将启动，交通部计画释出165MHz频宽，6月底前正式公告，市场推估总标金超过500亿台币。交通部证实，3G频谱确定全数收回拍卖，将释出1,900/2,100MHz频段共120MHz频宽，除此，这次还会再释出2,355-2,390MHz共45MHz频宽做为发展TDD技术使用，合计165MHz频宽全数采拍卖竞标。
*经济日报：
--总统当选人蔡英文5月20日就任在即，新政府近期积极部署五大创新研发产业兼引才等做法，将陆续射出五箭，活络台湾创新生态系统。其中一箭，将研议调降最高可达45%的个人所得税率，盼以公平合理且具竞争力的税率吸引好人才。
--根据观光局统计，从5月开始，来台陆客团人数较过去平均每日减少近三成，即减少约1,650人，而申请来台的证件数（入台证）也持续减少三成。业者忧心若两岸关系转趋恶化，陆客来台人数恐快速锐减，将严重影响相关业者生计。
--彰银 案官司宣判，财政部成功保住经营权后，代财政部与台新打官司的律师梁怀信传出请辞彰银公股董事。据了解，梁认为阶段性任务完成，随着新政府上任，彰银案接下来是政策问题，不是法律问题，已向财部表达辞意。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5