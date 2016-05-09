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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 08:29 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月9日

*工商时报：

--大陆五一黄金周销售表现不错，电视面板价格5月份延续3月、4月以来稳健的需求，表现持稳，32寸等小尺寸电视面板价格还小幅调涨；此外，55寸等大尺寸电视面板也因为需求增加，价格也止跌。随着面板价格回稳，面板出货反弹，面板厂第2季亏损可望大大缩小。

--新一波4G(第四代移动通信技术)竞标即将启动，交通部计画释出165MHz频宽，6月底前正式公告，市场推估总标金超过500亿台币。交通部证实，3G频谱确定全数收回拍卖，将释出1,900/2,100MHz频段共120MHz频宽，除此，这次还会再释出2,355-2,390MHz共45MHz频宽做为发展TDD技术使用，合计165MHz频宽全数采拍卖竞标。

*经济日报：

--总统当选人蔡英文5月20日就任在即，新政府近期积极部署五大创新研发产业兼引才等做法，将陆续射出五箭，活络台湾创新生态系统。其中一箭，将研议调降最高可达45%的个人所得税率，盼以公平合理且具竞争力的税率吸引好人才。

--根据观光局统计，从5月开始，来台陆客团人数较过去平均每日减少近三成，即减少约1,650人，而申请来台的证件数（入台证）也持续减少三成。业者忧心若两岸关系转趋恶化，陆客来台人数恐快速锐减，将严重影响相关业者生计。

--彰银 案官司宣判，财政部成功保住经营权后，代财政部与台新打官司的律师梁怀信传出请辞彰银公股董事。据了解，梁认为阶段性任务完成，随着新政府上任，彰银案接下来是政策问题，不是法律问题，已向财部表达辞意。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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