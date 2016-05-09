《中国已公布新股发行上市日程表》--5月9日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/16 深 帝王洁具 002798 2,160 -- -- 华西证券 5/18 5/17 深 中亚股份 300512 3,375 -- -- 瑞银证券 5/19 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 *5/10 深 世嘉科技 2,000 12.95 22.33 华林证券 -- 深 第一创业 21,900 10.64 22.99 招商证券 一创摩根 -- 沪 威龙股份 5,020 4.61 22.45 一创摩根 -- 沪 百利科技 5,600 6.03 22.96 华融证券 -- 沪 四方冷链 5,170 10.19 18.99 广发证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5