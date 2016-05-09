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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 08:23 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--5月9日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      5/16    深　　帝王洁具　002798　　 2,160        --         --      华西证券　5/18
      5/17    深　　中亚股份　300512　　 3,375        --         --      瑞银证券　5/19
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    暂缓发行  深    奥赛康    300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
    *5/10   深　　世嘉科技 2,000       12.95      22.33    华林证券
     --     深　　第一创业 21,900      10.64      22.99    招商证券
                                                                       一创摩根
     --     沪　　威龙股份  5,020       4.61      22.45    一创摩根
     --     沪　　百利科技  5,600       6.03      22.96    华融证券
     --     沪　　四方冷链 　5,170      10.19      18.99    广发证券
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦; 审校 林高丽)

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