《台湾重要政经日程》--5月9日-10月10日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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=====================今日重要政经消息==============================
5/9(一)
--09:00 立法院财政委员会考察关务署台北关。
--16:00 财政部公布4月出/进口数据，上月出口金额年减11.4%。
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5/10(二)
--13:30 台积电 公布月营收数据。
5/11(三)
--12:30 央行将标售两年期定存单，金额300亿台币。
5/17(二)
--12:30 央行标售30年期公债105/7期公债，金额300亿台币，5月20日交割。
5/20(五)
--16:00 经济部公布4月外销订单，上月年减4.7%。
--16:20 央行公布第一季经常帐，上季顺差200.1亿美元。
5/23(一)
--08:30 主计总处公布4月季调后失业率，3月为3.92%。
--16:00 经济部公布4月工业生产指数年变动率。
5/24(二)
--16:20 央行公布4月M2年增率，上月年增4.81%。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
--12:30 央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。
6/6(一)
--16:20 央行公布5月底外汇存底，上月底为4,331.84亿美元。
6/7(二)
--08:30 主计总处公布5月底消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.88%。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
6/21(二)
--12:30 台湾央行标售五年期公债105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5