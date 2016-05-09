《香港报摘》--经济日报5月9日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
**头版头条**
--投资界认为，港股恒生指数 累跌千点后技术上已届超卖水平，冀短线略为回稳。
**其他**
--国家十三五规划专家委员、中金 董事总经理黄海洲称，香港资本市场不能故步自封，应设立自己的纳斯达克或新三板，培育能体现新经济的资本市场。
--中国电动两轮车产销商雅迪（新上市编号：1585）今天起公开招股，集资最多18.6亿港元，引入基础投资者中植集团认购3,000万美元作护航。
--五龙电动车 成立合资公司投资电动车厂房，将出资5.6亿元人民币并占股51%，贵州省贵安新区管理委员会则出资5.39亿元占余下权益。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5