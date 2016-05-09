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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 08:33 BJT

《香港报摘》--经济日报5月9日

**头版头条**

--投资界认为，港股恒生指数 累跌千点后技术上已届超卖水平，冀短线略为回稳。

**其他**

--国家十三五规划专家委员、中金 董事总经理黄海洲称，香港资本市场不能故步自封，应设立自己的纳斯达克或新三板，培育能体现新经济的资本市场。

--中国电动两轮车产销商雅迪（新上市编号：1585）今天起公开招股，集资最多18.6亿港元，引入基础投资者中植集团认购3,000万美元作护航。

--五龙电动车 成立合资公司投资电动车厂房，将出资5.6亿元人民币并占股51%，贵州省贵安新区管理委员会则出资5.39亿元占余下权益。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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