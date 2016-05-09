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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 08:45 BJT

永安期货：中证500期指增仓明显，后市料延续区间震荡

以下内容节选自5月9日的《期货日报》：

上周市场呈现先扬后抑走势，周初指数一改前期弱势逐步震荡上扬，沪指一度升至3,000点附近，但周五出现大幅杀跌，上证指数再度逼近2,900点。期指表现持续分化，IC主力合约当周上涨0.42%，IF及IH则双双收跌，当周跌幅分别为1.37%和1.65%。基差方面，由于IC相对强势，期货贴水收窄至100点之下，IF及IH主力合约贴水则进一步扩大。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水41.9、15.8和73.7点。

总体来说，虽然上周指数多次冲击3,000点未果，同时周五指数出现大幅下挫，但市场情绪并未转差，依旧维持谨慎偏震荡的观点。预计期指下周仍将延续区间震荡走势，继续破位下行的概率较小。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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