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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 08:47 BJT

瑞达期货：卖盘施压，沪铜价格易跌难涨

以下内容节选自5月9日的《期货日报》：

　　五一节日过后，铜市风云突变，领跌有色金属，基本上回吐了前两月录得的涨幅，技术上亦下破均线支撑。其下跌导火线在于全球多数经济体4月制造业PMI表现不佳，加剧了市场对铜市淡季需求的担忧。而5月全球多数央行又进入政策真空期，货币政策进一步宽松无望，同时6月英国退欧公投和美联储加息的不确定性不断扰动，打压资金做多铜的积极性，期铜短期易跌难涨，建议逢高做空为主。

短期内宏观环境不确定性增加，铜市供强需弱矛盾有所加剧，令投资者做多信心不足，多空分歧中，暂以空头占优为主。技术上，预计铜价或展开阶段性调整行情，建议沪铜主力合约背靠38,200元/吨之下逢高建空为主，下方第一支撑关注35,000元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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