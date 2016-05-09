瑞达期货：卖盘施压，沪铜价格易跌难涨

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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以下内容节选自5月9日的《期货日报》：
五一节日过后，铜市风云突变，领跌有色金属，基本上回吐了前两月录得的涨幅，技术上亦下破均线支撑。其下跌导火线在于全球多数经济体4月制造业PMI表现不佳，加剧了市场对铜市淡季需求的担忧。而5月全球多数央行又进入政策真空期，货币政策进一步宽松无望，同时6月英国退欧公投和美联储加息的不确定性不断扰动，打压资金做多铜的积极性，期铜短期易跌难涨，建议逢高做空为主。
短期内宏观环境不确定性增加，铜市供强需弱矛盾有所加剧，令投资者做多信心不足，多空分歧中，暂以空头占优为主。技术上，预计铜价或展开阶段性调整行情，建议沪铜主力合约背靠38,200元/吨之下逢高建空为主，下方第一支撑关注35,000元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5