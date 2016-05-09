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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 08:43 BJT

《香港报摘》--信报5月9日

**头版头条**

--澳门进一步加强对银联卡使用的监控。据在赌场附近经营珠宝店的消息人士透露，澳门的银行近日已要求部分商户更换附有身份辨证系统的银联卡机，以后使用银联卡的内地客均须将身份证资料读入银联卡机内。

**其他**

--中电控股 旗下中华电力首次披露，港灯 会加入海上液化天然气接收站项目建设，这是“两电”首次联手合作，项目建成后亦可能会供气予中华煤气 。

--零售市道欠佳，信用卡市场亦受影响，花旗银行环球个人银行服务信用卡及无抵押信贷业务主管林松佑称，该行首季客户签账额放缓，惟转期应收账款（即持卡人只偿还部分欠款）连同新签账，首季按年有强劲的双位数增长。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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