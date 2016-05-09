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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 08:49 BJT

金瑞期货：上期有色金属指数等待向上突破时机

以下内容节选自5月9日的《期货日报》：

上周，上期有色金属指数下跌2.01%。成分品种方面，除锡逆势收涨2.24%以外，铜、铝、锌、铅、镍分别下跌2.39%、1.89%、2.48%、2.49%和2.60%，基本上回吐了4月中旬以来的涨幅。

　　美元走弱、油价回升抬升了大宗商品的底部，但是受制于需求因素的制约，二季度国内商品行情料难有更大的突破。因此，上期有色金属指数料将围绕下降通道上轨蓄势震荡，等待向上突破的契机。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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