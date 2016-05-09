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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 08:53 BJT

新湖期货：郑商所易盛农期指数权重品种盘整，缺乏方向性指引

以下内容节选自5月9日的《期货日报》：

易盛农期指数上周在权重品种的带动下延续高位震荡走势。截至5月6日，易盛农期指数报收于1,028.7点，较前一周上涨9.23点。

　　权重品种方面，目前，菜粕市场的成交情况始终没有明显改善。近期，进口菜籽因杂质问题而暂缓卸船，需出口商补充相关声明文件，这仅仅是一个短期炒作因素，利多效应十分有限，因为只是延缓卸船，而不是退运。美豆市场暂时处于消息真空期，对于菜粕而言，也是缺乏方向性的指引。我们认为，之前的热炒题材已经透支，若没有新的热点，菜粕将会酝酿一轮大幅回调走势，但是随着气温的回升，国内水产养殖向好，菜粕中长线行情依然看。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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