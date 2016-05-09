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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 08:55 BJT

方正中期期货：中国工业品期货指数受挫下行，黑色系品种全线下跌

以下内容节选自5月9日的《期货日报》：

焦煤、铁矿石、螺纹钢等黑色系主力品种延续弱势，再度全线下跌，化工板块也集体疲软，上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）大幅下滑，周五报收于704.34点。当周，最高上冲至744.49点，最低下探至696.83点，全周跌幅为5.76%。从指数走势看，CIFI收出一根大阴线，已经回吐了前期部分涨幅，后期回调空间有限。

　　期货市场成交量大幅下降，成交持仓比快速回落，价格波动幅度收窄，交易过热情况得到缓解。另外，品种走势分化明显，黑色品种大跌，化工品种疲弱，空头狂欢之后，期货品种集体下跌的局面将改变。近期出炉的经济数据表现乐观，但是经济回暖根基不牢，短期内，CIFI弱势调整。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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