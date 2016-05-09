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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 08:53 BJT

全球金市：金价下跌，美元在美国公布就业数据后走强

美国4月新增就业岗位量为七个月来最少，大批美国人离开了就业大军，这一疲弱迹象令分析师预计，美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将仅升息一次。 但薪资增长数据是亮点，帮助美元收复失地。

美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，他对这份报告并不太担心，今年升息两次仍是“合理的预期”。他的言论也帮助美元反弹。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五数据显示，在5月3日止的一周，对冲基金及资产管理公司增加纽约商品期货交易所(COMEX)黄金及铜合约净多仓。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/李婷仪 审校 李爽/戴素萍)

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