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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 08:56 BJT

宝城期货：利多因素逐步消散，沪胶空头力量增强

以下内容节选自5月9日的《期货日报》：

产胶国降雨量增多，开割预期提前，供应压力凸显，节后沪胶期货多头信心受到冲击，增仓谨慎，而空头抓住时机，乘势进攻，大举增仓“压境”，胶价重心持续下移。

　　此前上涨领头羊--黑色系出现连续回落走势，市场做多积极性受到打压，负面情绪波及沪胶市场，导致沪胶多头阵营“军心不稳”。由于利多因素逐步消散，空头势力有望进一步增强。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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