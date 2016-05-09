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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 08:48 BJT

重发-《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月9日

(重发以删除标题赘字)
    5月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.
(1美元=7.7595港元 )
    
    美股道琼工业指数 周五收高79.92点，或0.45%，报17,740.63点。因投资者
认为今日的就业报告没有最初认为的那么令人失望。 
        
 公司名称              ADR代码     收盘    涨跌幅  成交量    ADR折合每股普通
                                 价                          股
                                 （美元   （%）              (港元)
                                 ）                          
 中海油                          116.410  -0.83    46320     9.033
 中国铝业                        8.000    0.13     14349     2.483
 中国移动                        55.620   -1.49    179400    86.317
 中国人寿                        10.950   -0.27    218223    16.993
 中石油                          69.780   -2.05    54597     5.415
 中石化                          67.180   0.51     38684     5.213
 汇丰控股                        31.540   -0.50    3701735   48.947
 中电信                          47.780   -0.42    19750     3.707
 中国联通                        11.320   -2.08    116624    8.784
 兖州煤业                        5.510    -0.18    10545     4.275
 华能国际                        28.280   0.46     14334     5.486
 南方航空                        32.880   2.78     2756      5.103
 东方航空                        29.090   2.32     8796      4.514
 中芯国际                        3.980    -0.25    13480     0.618
 
    （完）

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