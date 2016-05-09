重发-《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月9日

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以删除标题赘字) 5月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较. (1美元=7.7595港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高79.92点，或0.45%，报17,740.63点。因投资者 认为今日的就业报告没有最初认为的那么令人失望。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 价 股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 116.410 -0.83 46320 9.033 中国铝业 8.000 0.13 14349 2.483 中国移动 55.620 -1.49 179400 86.317 中国人寿 10.950 -0.27 218223 16.993 中石油 69.780 -2.05 54597 5.415 中石化 67.180 0.51 38684 5.213 汇丰控股 31.540 -0.50 3701735 48.947 中电信 47.780 -0.42 19750 3.707 中国联通 11.320 -2.08 116624 8.784 兖州煤业 5.510 -0.18 10545 4.275 华能国际 28.280 0.46 14334 5.486 南方航空 32.880 2.78 2756 5.103 东方航空 29.090 2.32 8796 4.514 中芯国际 3.980 -0.25 13480 0.618 （完）
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人