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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 08:59 BJT

《交易视点》除非央行降代收利率，否则台债殖利率下档空间不大--凯基证券

路透台北5月9日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，疲弱的台股让近期台债买气略有回温，不过台债温吞的跌势，显示交易商对于追价仍显得相当迟疑。虽市场对于央行6月降息多有所期待，但除非央行能先于理监事会议前调降代收利率，否则行情下档想像空间不大。操作上仍维持主流券短线抛补即可，预期五年券105/5期 五年券交易区间0.52-0.56%、10年券105/4期 交易区间0.80-0.86%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)

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