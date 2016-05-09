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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 08:51 BJT

《香港重要政经日程》--5月9日-5月23日

================== 今日重要政经消息=================

5月9日（周一）

09:00 中州证券 在中国举行股东周年大会。

10:30 大昌行集团 股东周年大会。

11:00 中国信贷 股东周年大会。

12:00 理文造纸 股东周年大会。

*12:30 友邦保险2016健康生活指数调查简布会。

14:30 安永中国上市银行2015年回顾及未来展望。

14:30 嘉里建设 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

5月10日（周二）

09:00 毕马威金融科技会议。

11:00 银河娱乐 股东周年大会。

14:30 太古地产 股东周年大会。

15:30 鹰君 股东周年大会。

5月11日（周三）

10:00 国泰航空 股东周年大会。

10:00 越秀地产 股东周年大会。

10:30 九龙仓 股东周年大会。

11:00 华昱高速 股东周年大会。

12:00 大酒店 股东周年大会。

港交所 公布首季度业绩。

5月12日（周四）

瑞声科技 公布季度业绩。

中芯国际 公布季度业绩。

裕元 公布季度业绩。

电能实业 宣布会否派发特别中期股息。

10:00 港灯 股东周年大会。

10:00 中国联通 股东周年大会。

10:00 太古 股东周年大会。

10:00 昆仑能源 股东周年大会。

10:00 高伟电子 股东周年大会。

10:00 远洋地产 股东周年大会。

11:00 中国联通 股东周年大会。

12:15 电能实业 股东周年大会。

14:45 长江基建 举行股东周年大会。

5月13日（周五）

公布第一季本地生产总值(GDP)数据。

10:00 西部水泥 股东周年大会。

10:00 e-Kong Group 股东周年大会。

11:00 万科置业（海外） 股东周年大会。

12:00 长江和记 股东周年大会。

14:00 花样年 股东周年大会。

14:30 台泥国际 股东周年大会。

14:30 雅居乐 股东周年大会。

14:45 长实地产 股东周年大会。

5月16日（周一）

10:00 碧桂园 股东周年大会。

15:45 会德丰 股东周年大会。

5月17日（周二）

公布2-4月失业率。

神州租车 公布季度业绩。

10:00 中国飞机租赁 股东周年大会。

11:00 映美控股 股东周年大会。

11:00 腾邦控股 股东周年大会。

14:00 神州租车 股东周年大会。

15:00 光大国际 股东周年大会。

16:00 利亚零售 股东周年大会。

5月18日（周三）

腾讯控股 公布首季度业绩。

08:00 香港特区政府主办“一带一路高峰论坛”。

09:00 中国石化 在中国举行股东周年大会。

10:00 光大控股 股东周年大会。

11:00 众安房产 股东周年大会。

11:30 港铁公司 股东周年大会。

14:00 SOHO中国 股东周年大会。

14:30 中远太平洋 股东周年大会。

14:30 TCL通讯 股东周年大会。

15:30 TCL多媒体 股东周年大会。

15:30 腾讯控股 股东周年大会。

16:30 和谐汽车 股东周年大会。

5月19日（周四）

金山软件 公布季度业绩。

11:00 香港电视网络 股东周年大会。

11:30 利丰 股东周年大会。

15:00 中国太平 股东周年大会。

15:30 网龙 股东周年大会。

5月20日（周五）

09:30 北京汽车 在中国举行股东周年大会。

10:00 汉能薄膜发电 在中国举行股东周年大会。

14:00 中海发展 在中国举行股东周年大会。

15:00 瑞安房地产 股东周年大会。

5月23日（周一）

公布4月份消费物价指数（CPI）。

14:00 万洲国际 股东周年大会。

15:00 北控水务 股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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