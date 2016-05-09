《香港重要政经日程》--5月9日-5月23日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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================== 今日重要政经消息=================
5月9日（周一）
09:00 中州证券 在中国举行股东周年大会。
10:30 大昌行集团 股东周年大会。
11:00 中国信贷 股东周年大会。
12:00 理文造纸 股东周年大会。
*12:30 友邦保险2016健康生活指数调查简布会。
14:30 安永中国上市银行2015年回顾及未来展望。
14:30 嘉里建设 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月10日（周二）
09:00 毕马威金融科技会议。
11:00 银河娱乐 股东周年大会。
14:30 太古地产 股东周年大会。
15:30 鹰君 股东周年大会。
5月11日（周三）
10:00 国泰航空 股东周年大会。
10:00 越秀地产 股东周年大会。
10:30 九龙仓 股东周年大会。
11:00 华昱高速 股东周年大会。
12:00 大酒店 股东周年大会。
港交所 公布首季度业绩。
5月12日（周四）
瑞声科技 公布季度业绩。
中芯国际 公布季度业绩。
裕元 公布季度业绩。
电能实业 宣布会否派发特别中期股息。
10:00 港灯 股东周年大会。
10:00 中国联通 股东周年大会。
10:00 太古 股东周年大会。
10:00 昆仑能源 股东周年大会。
10:00 高伟电子 股东周年大会。
10:00 远洋地产 股东周年大会。
11:00 中国联通 股东周年大会。
12:15 电能实业 股东周年大会。
14:45 长江基建 举行股东周年大会。
5月13日（周五）
公布第一季本地生产总值(GDP)数据。
10:00 西部水泥 股东周年大会。
10:00 e-Kong Group 股东周年大会。
11:00 万科置业（海外） 股东周年大会。
12:00 长江和记 股东周年大会。
14:00 花样年 股东周年大会。
14:30 台泥国际 股东周年大会。
14:30 雅居乐 股东周年大会。
14:45 长实地产 股东周年大会。
5月16日（周一）
10:00 碧桂园 股东周年大会。
15:45 会德丰 股东周年大会。
5月17日（周二）
公布2-4月失业率。
神州租车 公布季度业绩。
10:00 中国飞机租赁 股东周年大会。
11:00 映美控股 股东周年大会。
11:00 腾邦控股 股东周年大会。
14:00 神州租车 股东周年大会。
15:00 光大国际 股东周年大会。
16:00 利亚零售 股东周年大会。
5月18日（周三）
腾讯控股 公布首季度业绩。
08:00 香港特区政府主办“一带一路高峰论坛”。
09:00 中国石化 在中国举行股东周年大会。
10:00 光大控股 股东周年大会。
11:00 众安房产 股东周年大会。
11:30 港铁公司 股东周年大会。
14:00 SOHO中国 股东周年大会。
14:30 中远太平洋 股东周年大会。
14:30 TCL通讯 股东周年大会。
15:30 TCL多媒体 股东周年大会。
15:30 腾讯控股 股东周年大会。
16:30 和谐汽车 股东周年大会。
5月19日（周四）
金山软件 公布季度业绩。
11:00 香港电视网络 股东周年大会。
11:30 利丰 股东周年大会。
15:00 中国太平 股东周年大会。
15:30 网龙 股东周年大会。
5月20日（周五）
09:30 北京汽车 在中国举行股东周年大会。
10:00 汉能薄膜发电 在中国举行股东周年大会。
14:00 中海发展 在中国举行股东周年大会。
15:00 瑞安房地产 股东周年大会。
5月23日（周一）
公布4月份消费物价指数（CPI）。
14:00 万洲国际 股东周年大会。
15:00 北控水务 股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5