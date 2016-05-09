中国个股：凯撒旅游终止收购首都航空，并拟募资至多80亿用于出境业务

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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路透北京5月9日 - 中国旅游服务企业--凯撒旅游 周日晚间公告称，终止收购北京首都航空公司，同时拟通过非公开发行股票募集不超过80亿元人民币的资金，用于国内营销、公民海外服务保障、以及邮轮销售平台等多项出境服务及旅游要素。股票将于5月9日开市起复牌。
该公司在深圳证券交易所公告的方案显示，拟向包括控股股东海航旅游、宁波凯撒二期、宁波凯撒五期在内的不超过10名特定对象发行股份，定价基准日为公司审议本次非公开发行的股东大会决议公告日。
其中，海航旅游认购金额不低于20亿元；宁波凯撒二期、宁波凯撒五期分别拟斥资不低于8亿元和7亿元参与认购。
“本次非公开发行后，公司能够实现推进发展战略的实施与落地、全方位提升核心竞争力、大幅拓宽业务空间、稳步提高经营业绩，进而有效促进公司的可持续发展。”公司称。
凯撒旅游自2015年11月9日起停牌，原计划以发行股份及支付现金的方式收购收购北京首都航空有限公司与北京首都航空控股有限公司的控股权。但由于公司未能如期完成本次重组事项有关部门审批程序，公司认为本次重大资产重组的条件不成熟，决定终止本次重大资产重组事项。
该公司之前发布的季度业绩报告显示，2016年第一季度，公司营业收入12.29亿元，同比增长56.88%；净利润1,618.85万元，同比增64.24%。公司股价停牌前报每股27.46元。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5