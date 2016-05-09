版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 09:24 BJT

金属期市：铜价跌向一个月低点，美元经受就业数据考验

美国4月新增就业岗位量为七个月来最少，大批美国人离开了就业大军；但令人鼓舞的年度薪资增幅支持了美联储今年可能升息两次的预期。

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利称，今年升息两次仍是“合理的预期”，亦为美元带来上行动力。

本周出炉的多项中国数据料将显示，4月经济活动有所放缓。

商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示，对冲基金和基金经理在5月3日当周增持纽约商品期货交易所(COMEX)期金与期铜净多仓。

中国海关总署数据显示，该国4月铜进口量较前月下降21.1%至45万吨。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/徐文焰；审校 王兴亚/李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐