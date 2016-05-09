《香港报摘》--其他报纸重要消息5月9日

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
**明报**
--曾转移战略重心至三线城市的上海本土开发商景瑞地产 近年已将发展重心放回一二线城市，今年首四个月合约销售按年大涨2倍至40.5亿元人民币。
**星岛日报**
--中国旺旺 主席蔡衍明获证监豁免因增持股票，而触发强制全面收购，蔡衍明可在今年11月25日前增持最多2.5亿股股份，而不用作出强制性全购。
**苹果日报**
--香港零售市道不景、面对侈奢品牌减舖缩开支，另一边厢运动品牌adidas 却趁波鞋热炒势头，计划年内增设23间adidas及8间Reebok零售店。
--汇丰控股 旗下滙丰银行副主席兼行政总裁王冬胜出任交行 副董事长的任命尚待报请中银监批准，汇控认为，有关任命不会影响集团珠三角发展策略。
**东方日报**
--渣打香港下季推出指纹登入，用户透过手机，利用指纹便可“解锁”网银户口，不必输入用户名称及密码。
**文汇报**
--截至上周六为止，香港今年以来新盘只售出约3,000伙单位，按年大减逾半，套现逾400亿港元；其中，新鸿基地产 售出约1,135伙，套现约155亿港元，成为售楼最多的发展商。（完）
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(整理 雷美珍；审校 林高丽)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人