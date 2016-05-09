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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 09:31 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息5月9日

**明报**

--曾转移战略重心至三线城市的上海本土开发商景瑞地产 近年已将发展重心放回一二线城市，今年首四个月合约销售按年大涨2倍至40.5亿元人民币。

**星岛日报**

--中国旺旺 主席蔡衍明获证监豁免因增持股票，而触发强制全面收购，蔡衍明可在今年11月25日前增持最多2.5亿股股份，而不用作出强制性全购。

**苹果日报**

--香港零售市道不景、面对侈奢品牌减舖缩开支，另一边厢运动品牌adidas 却趁波鞋热炒势头，计划年内增设23间adidas及8间Reebok零售店。

--汇丰控股 旗下滙丰银行副主席兼行政总裁王冬胜出任交行 副董事长的任命尚待报请中银监批准，汇控认为，有关任命不会影响集团珠三角发展策略。

**东方日报**

--渣打香港下季推出指纹登入，用户透过手机，利用指纹便可“解锁”网银户口，不必输入用户名称及密码。

**文汇报**

--截至上周六为止，香港今年以来新盘只售出约3,000伙单位，按年大减逾半，套现逾400亿港元；其中，新鸿基地产 售出约1,135伙，套现约155亿港元，成为售楼最多的发展商。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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(整理 雷美珍；审校 林高丽)

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