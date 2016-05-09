港报社评：发展大屿山须做足规划配套--文汇报5月9日

昨日中午，一批大屿山居民因不满大屿山每逢假日都交通挤塞，于大屿山羌山道用单车堵塞公路抗议，令前往宝莲寺及大澳的巴士大塞车。事件显示，发展大屿山，要全面做好规划，也要做好交通基建配套和环保，才能减少阻力，加快进度。同日，发展局局长陈茂波在网志表示，大屿山发展公众谘询上月底结束，政府收到大量意见，有支持的，有反对的。陈茂波强调，政府无意将大屿山发展为所谓的「人工娱乐城」，会在社会有较大共识下，才决定推行部分康乐或旅游项目。

现时很多巿民都喜欢在假日离开巿区，到郊外或离岛放松身心，大屿山是热点地区之一。但岛上道路配套不足，路面狭窄，特别是羌山道是往来东涌至宝莲寺及大澳唯一公路，车辆流量多，除有单车外，间中亦有牛只经过，令狭窄的道路更加挤迫，不时发生人车争路和车辆互相挨擦的意外。加上早前政府开放屿南道，容许已申请的私家车自驾游，路面已经超负荷。面对这种状况，当局当务之急是尽快为大屿山展开承载力研究，改善当地交通基建配套。短期而言，需要检讨自驾游，并拓宽不符合标准的羌山道部分路段。

当局无意把大屿山发展为所谓的「人工娱乐城」，而是要使大屿山成为一个宜居、宜业、宜商、宜乐及宜学的智慧型、低碳社区，这一大方向正确。但发展的基础是要全面做好、做足规划。目前，大珠江三角洲多个发展新区包括南沙、横琴、前海等，为香港带来更多挑战，加上港珠澳大桥通车将为大屿山带来大量人流和车流，应尽快研究港珠澳大桥落脚点直接连接大屿山各景点、设施及社区的道路及交通网络，令桥头经济惠及大屿山尤其东涌社区，促进地区就业及改善民生。

作为大屿山的一个新市镇，东涌的贫困问题相当严重，东涌约有八成是公屋及居屋的居民。由于东涌地区偏远，交通费昂贵，故此迁入该区的居民多是来自欲改善居住环境但欠缺选择条件的家庭或单身人士，例如低收入、领取综援、新来港人士、单亲及少数族裔等。当局须改变以往城市规划的旧思维，不能只集中于住宅发展，不断增加东涌人口，但缺乏相应配套规划。应该让人口规模和社区配套，追上现时其他成熟的新巿镇。同时，要拓展多元化产业，吸引年轻人和专业人士留下及迁入东涌，创造更多地区就业机会。长期而言，大屿山应把握机遇，发展桥头经济，创造地区就业，并朝向可持续地区经济的发展方向迈进。

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