港报社评：权力腐败集团顽抗，除恶博弈未有穷期--明报5月9日

上周，内地的一个热点新闻，就是从一个青年患病失治的个案，揭发出大面积医疗腐败的毒瘤。所谓的「莆田系」广泛插足全国各地的医疗体系，以各种不法手段勾结医院领导和利用医护人员，欺骗病患，牟取暴利。事件一经揭露，人神共愤，无不喊打，尤其案件还涉及解放军和武警的医院，更令人震惊。

差不多同一时间，中央军委纪委正式向五大战区和军委机关部门派驻10个纪检组。这是解放军历史上首次实行派驻监督。军方称，这也是本轮军改的重大举措。军纪委纪检组将采取单独派驻、联合派驻两种方式相结合。中央军委副主席许其亮要求纪检组代表军纪委，加强政治监督、权力监督、责任监督、常态监督，深入推进反腐败斗争。其实，军警医院的问题只是军队腐败的一个缩影。已经揭发的中央军委两名前副主席郭伯雄、徐才厚的腐败弄权，更是令人触目惊心。在徐才厚已经病亡，郭伯雄案已移交军事检察院处理之后，军纪委仍派出纪检组，可见是贯彻习近平、王岐山除恶务尽、长期反腐不松懈的指令。

习近平、王岐山上台展开反腐败已经3年。在去年初， 习近平对反贪腐的表述是「还没有取得压倒性的胜利」，今年1月习近平在中纪委第六次全会上总结3年反腐成果时称，「不敢腐的震慑作用充分发挥，不能腐、不想腐的效应初步显现，反腐败斗争压倒性态势正在形成」。据悉，在这次全会前，北京要求反腐败「鸣金收兵」的有之，要求如香港当年般实行「特赦」的有之，提出减轻力度转入「常态化」的有之，亦有人认为反贪腐令干部不作为，影响经济发展。总之，是希望反贪腐告一段落。 但是，习近平在全会上称，「除恶务尽」。他指出如果这一次还是出现反弹、出现回潮，那人民就失望了。强调中央反对腐败的决心没有变；遏制腐败现象蔓延势头的目标没有变；整治各种面上的顶风违纪行为，有多少就处理多少；要做好监督体系顶层设计，加强对国家机器的监督；形成全面覆盖国家机关及其公务员的国家监察体系。

山西省纪委最近公布的资料显示，该省在打掉省级「老虎」之后，从去年1月至今年3月，全省各级纪检机关给予撤职以上重处分的就有5100多人，移送司法机关800多人，查处了忻州市委原书记董洪运、阳泉市委原书记洪发科等一批腐败分子。他们的经验是，「必须保持高压态势，让违纪违法者对纪律心生敬畏」。从山西这些数字到「莆田系」大案，在在显示「反腐败斗争形势依然严峻复杂」。

习近平在中纪委的会议上揭示了贪官污吏的新形象：有的仍心存侥幸，搞迂回战术，卖官帽、批土地、抢项目、收红包，变着花样收钱敛财，动辄几百万、几千万甚至数以亿计；有的欺瞒组织、对抗组织，藏匿赃款赃物，与相关人员订立攻守同盟，企图逃避党纪国法惩处。习近平还指出，腐败分子往往集政治蜕变、经济贪婪、生活腐化、作风专横于一身。他们搞结党营私、拉帮结派、团团伙伙，一门心思钻营权力；有的明知在换届中组织没有安排他，仍派亲信到处游说拉票，搞非组织活动；有的政治野心不小，扬言「活着要进中南海，死了要入八宝山」；有的在其主政的地方建「独立王国」，搞小山头、拉小圈子，对党中央决策部署阳奉阴违，为实现个人政治野心而不择手段。

应该看到，中共腐败的源头主要在于权力腐败集团，而反腐的主要阻力也来自权力腐败集团。也正是他们故意制造一些叫停反腐的噪音杂音，企图混淆视听，好从中脱身。明年，中共将召开十九大，之前也有各级党委与政府领导班子换届，腐败分子要保住权力，甚至还有更大的政治野心，反腐博弈的长期性和复杂性必然体现在权力再分配的过程之中。

因此，在未来一年多的时间里，围绕着各级领导班子的换届，以至中央委员的选拔，直到新一届中央权力核心的组成，也都会隐含着反腐的因素。权力腐败集团除隐藏自己的腐败罪证，更要保住自己的权力。而反腐败则不但要揪出他们，绳之以法，也不能让他们获取更高的权力。问题是，中共官场现在有很多正如习近平所指的「两面人」：很会伪装，喜欢表演作骚，表里不一、欺上瞒下，说一套、做一套，台上一套、台下一套，当面一套、背后一套，手腕高强；辨别他们并清除他们，都不是易事。

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