港报社评：回教徒伦敦市长胜在不极端--信报5月9日

英国首都伦敦破天荒出现第一位回教徒市长，将会带来什么影响？类似的问题曾出现于八年前的美国，当时的奥巴马成为这个超级强国的第一位黑人总统，世人普遍认为此乃「种族共融」的一大契机。虽然奥巴马任内，美国仍然发生过多宗涉及种族歧视甚至仇杀的事件，但他起码开了一个头，让更多的非洲裔美国人自我觉醒，挺身扞衞应有的平等权益，例如敢于在电影界颁奖盛事上提出「奥斯卡太白」的尖锐质疑。

伦敦的新任市长是来自巴基斯坦移民家庭的工党新星萨迪克汗（Sadiq Khan），他以破纪录的五成七得票率当选，不但是伦敦第一位回教徒市长，也是第一位回教徒在欧盟国家的首都当选市长。现年四十五岁的萨迪克汗拿下一百三十一万张选票，比来自上流社会的保守党对手戈德史密斯（Zac Goldsmith）多出十三个百分点。力争上游的穷小子，一举击败家底丰厚的富二代，其中一个关键原因是戈德史密斯采取肮脏弹攻势，不断指摘对手与激进伊斯兰分子同气连枝，煽动选民基于恐怖主义的惊惧而产生排外情绪。结果适得其反，大批游离选民对于这种不君子的肆意攻讦看不过眼，同情票纷纷投向萨迪克汗，使他成为英国选举史上个人得票最多的票王，犹胜原市长约翰逊（Boris Johnson）八年前首次当选时的一百一十七万票。萨迪克汗获胜后意有所指地表示：「散播恐惧不会令我们更安全，只会令我们更脆弱，伦敦市不欢迎恐惧政治。」

也许是美国的共和党总统参选人特朗普的出位言行太瞩目了，所以有人把萨迪克汗的当选形容为「英国式特朗普现象」，理由是民众开始推崇白手兴家的政治家，而不是坐收上辈资产的名流。对于这个似是而非的讲法，我们不敢苟同，毕竟萨迪克汗并不是主张民粹主义的极右派，他呼吁团结，对抗分化，而且自称「一生都为反对极端宗教主义而战」。萨迪克汗由于支持同性婚姻，收过激进回教徒的死亡恐吓。这样的一个人，怎可以跟排斥少数族裔的特朗普相提并论？尤其不一样的是，特朗普提倡在墨西哥边境筑起美国版「万里长城」，杜绝非法移民，又禁止回教徒入境，萨迪克汗则赞成英国留在欧盟，亦支持华人继续发扬中华文化。再说，萨迪克汗只是一位巴士司机的儿子，从小在公屋长大，跟特朗普坐拥亿万财富的「有钱就任性」，完全是两回事。

没错，来自工党的萨迪克汗赞成英国留在欧盟，这对于首相卡梅伦而言可说是塞翁失马，焉知非福。保守党虽然在伦敦市长选举输了，不过本来的市长约翰逊却是一位重量级的脱欧派，如今换上一位留欧派伦敦市长，无疑为力倡留欧的卡梅伦注入一支强心针。

今天举行的菲律宾总统大选，民调领先的热门候选人达沃市长杜特地（Rodrigo Duterte）才堪称「特朗普现象」，因为他同样是口没遮拦，政治不正确的极端主张包括杀光所有罪犯。为了维护菲律宾的民主形象，以免独裁政治再度出现，即将卸任的总统阿基诺三世呼吁，成立一个「反杜特地联盟」。假如杜特地当选，该国军人扬言将有政变。

环球政坛真的是由激进分子领风骚了吗？从萨迪克汗身上大概可以看到，选民始终比较喜欢谦逊的实干型政客，即使是回教徒，也不会产生标签作用，理性的选民分辨得出宗教背景跟恐怖主义没有必然关系。

萨迪克汗的成功之道还有一点值得香港人思考，与父母和八个兄弟姊妹挤住公屋出身的他，锐意替伦敦人广建更多公屋，从而解决房屋问题，关于这一项政纲，连纽约市长白思豪亦大加赞赏。在香港，谁能为市民解决房屋问题，谁就有资格广泛赢取民心。至于散播恐惧，在香港亦难有很大的市场。

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