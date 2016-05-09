版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 09:45 BJT

更新版 1-日本央行：在3月政策会议上争论消费者信心恶化--记录

日本央行在3月会议上维持利率不变，但对经济给出更黯淡的看法，因金融市场震荡且新兴市场需求疲弱危及日本脆弱的经济复苏。

九位委员当中有一些人警告，负利率的成本盖过了好处，并认为此举让日本央行的政策难以理解，导致金融机构焦虑不安。

根据会议记录，与会的内阁府官员代表敦促日本央行改善对民众的政策沟通，并抱怨负利率“存在一定的技术性，难以理解”。

“政府期待日本央行...多加努力，好让政策举措的效果能完全落到实处，”会议记录中内阁府官员代表称。

日本央行在4月的会议上调降通胀预测，但没有扩大货币刺激政策，旨在用更多时间来评估1月政策行动的效果。(完) (编译 张涛/戴素萍 审校 郑茵/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐