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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 10:04 BJT

台湾股市：延续跌势，迎接4月出口数据

路透台北5月9日 - 台湾股市周一在谨慎氛围中下跌，台湾4月份出口数据公布在即，外界预计台湾4月出口或较上年同期连续第15个月萎缩，主要因全球需求疲软。

0139GMT，台股加权股价指数 跌0.1%至8,136.97点，上周五创近三个月最低收位8,146.43点。

电子类指数 涨0.1%，金融保险类指数 跌0.2%。

全球晶圆代工龙头台积电 跌0.7%，该公司周二将公布4月营收。(完)

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