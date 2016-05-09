《路透晚报》--5月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：呈L型阶段性走势，要彻底抛弃宽松货币加码的幻想--人民日报

人民日报刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。在现实情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。

--中国央行：继续实施稳健货币政策，保持货币金融环境稳健和中性适度

中国央行发布一季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强针对性和有效性；灵活运用各种货币政策工具，从量价两个方面保持货币金融环境的稳健和中性适度。

--中国央行：4月末外汇储备环比增70.89亿美元，连两月增长但升幅缩减

中国央行公布，4月末中国外汇储备为32,196.68亿美元，环比增70.89亿美元，为连续第二个月增长，但增幅较上月减小。

--中国数据：4月以美元计价进出口重返跌势，进口跌幅扩大昭示内需疲弱超预期

中国海关公布以美元计价的4月份进出口数据双双重返跌势，尤其进口降幅达10.9%，显示在4月份国际大宗商品价格一度回升的背景下，中国内需疲弱的态势超出预期，或令一季度中国优于预期的宏观数据发布后市场的乐观情绪出现降温。

--中国贸易：国务院发文促进外贸回稳向好，将调整完善出口退税政策

中国国务院发布促进外贸回稳向好的若干意见称，将大力支持外贸企业融资，进一步提高贸易便利化水平，调整完善出口退税政策，支持中西部地区加工贸易发展，并实行积极的进口政策，重点支持先进设备、先进技术进口。

--《焦点》中国简化海外投资审批法规，为并购热添薪加柴

关于规模庞大且具敏感性的海外并购，中国正打算取消需要经过国务院批准的规定，同时也将允许多家中国企业同时竞购同一标的，此举可望进一步促进已然屡创纪录的中国企业海外收购。

--中欧贸易：欧盟驻华大使敦促中国政府采取措施削减钢铁过剩产能

欧盟驻华大使史伟(Hans Dietmar Schweisgut)表示，中国应快速处理其钢铁产能过剩问题，因全球目前难于应对钢材需求的疲软；多数钢铁来自中国。

--中国人事：国务院任命戴厚良为中国石油化工集团公司总经理--中石化微博

中国石油化工集团公司官方微博称，国务院决定任命戴厚良为集团总经理。

--《分析师观点》台湾4月出口连15黑创最长衰退纪录，央行6月降息率高

台湾财政部公布，4月出口金额较上年同期减6.5%，优于预期，市场预估年减8.35%；此次并为连续第15个月衰退，创史上最长衰退纪录。

【金融】

--中国金融：一季度金融机构对外直接投资净流出环比降逾七成--外管局

中国国家外汇管理局称，今年一季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入5.36亿美元，较去年四季度的1.68亿美元大增逾两倍；而同期中国境内金融机构对外直接投资净流出环比大降逾七成。

--中国金融：上海清算所发布上海自贸区跨境债券业务登记托管实施细则

中国在推动人民币国际化、加快债市开放方面再进一步。中国银行间清算所股份有限公司（上海清算所）发布上海自贸区跨境债券业务登记托管、清算结算实施细则，这标志着上海清算所即日起可为上海自贸区跨境人民币债券业务提供登记托管、清算结算服务。

--《焦点》两岸金融让利恐难期待转挖自贸区商机，首选上海及福建也爱广东

5月20日台湾将由民进党全面执政四年，目前两岸关系仍处于隔空喊话，尚无共识下，市场预期两岸金融让利恐难期待，证券业、寿险业纷纷南向或绕境香港，唯独银行业续在大陆扩点，转向自贸区取暖。

--香港基金：博时与标准人寿投资首度推出债券基金，中国配置上限四成

标准人寿投资（香港）称，与中国基金公司博时的香港分支首度合作推出一支新兴市场债券基金，其中对在岸及离岸中国债券的配置上限为四成。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行200亿元七天逆回购，单日实现等额净投放

中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币七天期逆回购操作。因今日无逆回购到期，今日实现等额净投放。

--《中国债市每日综述》期现货联袂大幅走强，官媒发声强化基本面弱势预期

中国银行间市场在金融债引领下现券收益率跌势明显，IRS（利率互换）同步下行，国债期货亦大幅走强。人民日报援引权威人士称未来经济将呈L型走势，结合周末疲弱的进出口数据，强化了经济基本面将在较长时间内保持弱势的预期。

--中国债市：商业银行4月债券托管增逾8,000亿，地方债仍担纲主力--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，4月债券托管量增加1.19万亿元人民币，期末债券托管余额为37.78万亿元。其中商业银行当月增持量继续上升，至8,086亿元，占总增量比例升至三分之二左右。

--中国信用债：5月首周17只短融、中票等取消或推迟发行，共计173亿元

5月首周（5月3日-6日）中国信用债市场仍有不少发行人取消或推迟发行，共涉及17只短融、超短融及中票，总规模合计173亿元人民币。

--新债招标：农发行三年增发债收益率2.9679%，五年3.2416%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的三年、五年和10年增发债，中标收益率分别为2.9679%、3.2416%和3.4901%，对应投标倍数5.87倍、4.20倍和8.62倍。

--新债招标：中龙钢铁五年期公司债预计以0.89%定价，发行金额54亿台币

三位得标承销商表示，台湾龙头钢厂--中钢子公司中龙钢铁将发行五年期无担保公司债预计以票面利率0.89%定价，发行量为54亿台币。

【外汇】

--中国汇市：人民币微收跌，外贸和外储数据的影响已相互抵消

中国人民币兑美元即期微收跌，中间价则反弹近百点结束三连跌。交易员称，中间价未受美元指数反弹影响，直接推高CFETS人民币汇率指数；由于市场购汇仍受一定限制，自营交易为主容易加大市场波动。

--中国汇市：CFETS人民币汇率三个篮子指数均续创下纪录新低

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(5月6日)的人民币汇率指数为96.61，较前周下跌0.53%，较2014年底下跌3.39%，为连续第六周创纪录新低。

--中国企业：中城建设公告其股权变更为中央政府决定，点心债暴涨暴跌

中国城市建设控股集团旗下公司日前一纸公告，虽让担心其存续债务出现违约的债权人略有舒心，但公告其股权变更的“奇葩”理由却让市场人士充满困惑大呼不懂，而其在境内外共发行了近200亿元人民币规模的多只债券。

【证券/行业】

--《焦点》中概股回归热潮突遭政策冷风，证监会模糊表态预示窗口指导

近期热炒壳资源及中概股回归不断升温，已成为中国资本市场的热门话题。不过随着上周市场传言的蔓延和中国证监会随后的模糊表态，为如火如荼的回归热潮泼了冷水，相关概念股也成了“烫手的山竽”短线被纷纷抛售。

--中国股市：沪综指收跌2.8%至两个月新低，重组概念降温及宽松预期落空

中国股市沪综指收跌2.8%，创近两个月收盘新低。分析师指出，上周五证监会关于中概股回归的表态，令重组概念股炒作迅速降温；而人民日报引述权威人士的评论，致流动性进一步宽松预期落空。双重利空打击下，大盘逐级走低，尾市才稍有反抽。

--《市场热谈》中资企业作别香港股市，回归大陆

随着中国首富王健林准备让他的主要商业地产公司从香港退市，银行业人士预计将有更多中资企业回归大陆。中资企业在香港交易所上市的股票价格远低于在大陆上市的股票。

--中国粮食：2016年玉米产量预计减少2.9%，因政府停止收储--CNGOIC

中国一家具有政府背景的智库称，预测2016年中国玉米产量较上年减少2.9%至2.18亿吨，因东北的农户可能改种其他作物。

--中国期货：实行手续费差异化收取意在抑制相关品种的过度投机--大商所

大连商品交易所网站刊登新闻稿称，对日内和非日内交易手续费实行差异化收取措施，意在于抑制相关品种过于频繁的短线交易、防范过度投机风险同时，避免对正常的非日内交易造成冲击，确保市场运行效率，保障期货市场价格发现和避险功能的发挥。

--中港个股：中国神华及其母公司均未与中国煤炭科工集团商谈合并事宜

就媒体报导指中国煤炭科工集团将整体并入神华集团，中国神华称，其及其母公司均未与中国煤炭科工就此类事项进行商谈。

--中国个股：凯撒旅游终止收购首都航空，并拟募资至多80亿用于出境业务

中国旅游服务企业--凯撒旅游公告称，终止收购北京首都航空公司，同时拟通过非公开发行股票募集不超过80亿元人民币的资金，用于国内营销、公民海外服务保障、以及邮轮销售平台等多项出境服务及旅游要素。

--中国个股：乐视网以股份及现金共98亿元收购乐视影业，配套融资50亿

停牌已半年的中国知名视频网站--乐视网公告称，拟定向增发股份及现金结合的方式收购关联公司乐视影业100%股权，标的资产对价为98亿元人民币，同时增发股份配套融资不超过50亿元。

--香港个股：统一企业中国以近13亿元人民币悉数出售所持今麦郎饮品股权

台资方便面及饮料生产商--统一企业中国宣布，将以总代价约12.91亿元人民币，悉数出售其所持今麦郎饮品的47.83%已发行股本，预期将录得账面收益约2.66亿元。

--香港个股：大新金融放售人寿分支最后竞标，九鼎投资等入围--报载