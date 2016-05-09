香港个股：大新金融放售人寿分支最后竞标，九鼎投资等入围--报载

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
路透香港5月9日 - 据香港苹果日报周一报导，香港老牌金融机构大新金融 放售人寿保险业务进入最后竞标，中国知名私募股权公司九鼎投资等入围，估计6月将有结果。
报导指，大新金融放售大新人寿已于上月底截止提交最后竞标，卖方正在筛选，数间入围者以中资企业为主，包括传闻出价约100亿港元的九鼎投资以及内房股碧桂园 。
报导并称，九鼎投资的出价，相等于大新人寿内含价值加上日后新买家使用大新银行 银保销售渠道售卖寿险之合约费用合计的2.5倍。投行界表示，大新人寿账面内含值实际金额牵涉不算太大，故吸引内地企业垂涎，中资买家作价及踊跃程度接近疯狂。
九鼎投资去年以107亿港元收购富通保险（亚洲），有关交易预计今年上半年完成。
报导指，上月的次轮筛选其他潜在买家有中国人寿 、英国保诚 、加拿大永明金融、新城发展 以及一间以深圳为总部的中资综合性机构。
今年初大新金融及旗下大新银行开始就寿险业务策略进行检讨，据路透此前引述消息称，倘若出售，大新人寿的估值大约10亿美元。 （完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人