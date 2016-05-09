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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 10:15 BJT

香港个股：大新金融放售人寿分支最后竞标，九鼎投资等入围--报载

路透香港5月9日 - 据香港苹果日报周一报导，香港老牌金融机构大新金融 放售人寿保险业务进入最后竞标，中国知名私募股权公司九鼎投资等入围，估计6月将有结果。

报导指，大新金融放售大新人寿已于上月底截止提交最后竞标，卖方正在筛选，数间入围者以中资企业为主，包括传闻出价约100亿港元的九鼎投资以及内房股碧桂园 。

报导并称，九鼎投资的出价，相等于大新人寿内含价值加上日后新买家使用大新银行 银保销售渠道售卖寿险之合约费用合计的2.5倍。投行界表示，大新人寿账面内含值实际金额牵涉不算太大，故吸引内地企业垂涎，中资买家作价及踊跃程度接近疯狂。

九鼎投资去年以107亿港元收购富通保险（亚洲），有关交易预计今年上半年完成。

报导指，上月的次轮筛选其他潜在买家有中国人寿 、英国保诚 、加拿大永明金融、新城发展 以及一间以深圳为总部的中资综合性机构。

今年初大新金融及旗下大新银行开始就寿险业务策略进行检讨，据路透此前引述消息称，倘若出售，大新人寿的估值大约10亿美元。 （完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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